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        Uşak'ta 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Uşak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:00
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        Uşak'ta 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
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        Uşak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikte stantlar açıldı.

        Burada, arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler sergilendi.

        Alanda ayrıca 6 Şubat 2023'teki depremlerde arama kurtarma çalışmalarında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

        Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, AFAD İl Müdürü Burak Edin ile diğer katılımcılar, stantları ve fotoğraf sergisini gezdi.

        Daha sonra Ulu Cami'de depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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