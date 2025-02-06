Uşak'ta 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Daha sonra Ulu Cami'de depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, AFAD İl Müdürü Burak Edin ile diğer katılımcılar, stantları ve fotoğraf sergisini gezdi.

Burada, arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler sergilendi.

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