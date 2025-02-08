Uşak'ta bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu apartmanda yaşayanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayan ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu Hasip El Abdullah (26) ile Yusuf Elhac Abdo (15) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.