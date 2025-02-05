Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ve Y.Ö. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında durdurulan başka bir otomobilde ise aynı türde 2 bin 185 hap buldu.

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