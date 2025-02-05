Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi

        Uşak'ta düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi
        ABONE OL

        Uşak'ta düzenlenen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri otomobili kent merkezinde durdurdu.

        Araçtaki aramalarda yeşil reçeteye tabi 5 bin 377 hap ele geçirildi, sürücü E.Ç. gözaltına alındı.

        Ekipler, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında durdurulan başka bir otomobilde ise aynı türde 2 bin 185 hap buldu.

        Gözaltına alınan Y.Ö. ve M.A. emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ve Y.Ö. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Uşakspor'dan hücuma takviye
        Uşakspor'dan hücuma takviye
        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Uşakspor - Beykoz İshaklıspor: 2-2
        Uşakspor - Beykoz İshaklıspor: 2-2
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çekici ile çarpışan motosikletli iki gün sonra hayatını kaybetti
        Çekici ile çarpışan motosikletli iki gün sonra hayatını kaybetti