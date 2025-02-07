Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşakspor'a forvet takviyesi

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer çalışmalrı kapsamında Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşakspor'a forvet takviyesi
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer çalışmalrı kapsamında Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bucaspor, Karabükspor, Göztepe, Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor 1966, Sarıyer, Bandırmaspor, Kırşehirspor, Iğdır FK, Turgutluspor, Nevşehir Bld, Aksarayspor ve Osmaniyespor formalarını giydi. Ali Kuçik sezonun ilk yarısında Osmaniye'de 10 maçta 2 gol attı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay

        Benzer Haberler

        Uşak'ta 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Uşak'ta 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Uşak'ta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Uşak'ta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi
        Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 7 bin 562 hap ele geçirildi
        Uşakspor'dan hücuma takviye
        Uşakspor'dan hücuma takviye
        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı