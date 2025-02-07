Uşakspor'a forvet takviyesi
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer çalışmalrı kapsamında Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı.
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer çalışmalrı kapsamında Osmaniyespor'dan forvet Ali Kuçik'le sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde Bucaspor, Karabükspor, Göztepe, Tavşanlı Linyitspor, Fatih Karagümrük, 1461 Trabzon, Kastamonuspor 1966, Sarıyer, Bandırmaspor, Kırşehirspor, Iğdır FK, Turgutluspor, Nevşehir Bld, Aksarayspor ve Osmaniyespor formalarını giydi. Ali Kuçik sezonun ilk yarısında Osmaniye'de 10 maçta 2 gol attı.
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