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Otomobiliyle tarlaya uçan kadın sürücü hayatı kaybetti Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Otomobiliyle tarlaya uçan kadın sürücü hayatı kaybetti Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak takla atan araç sürücüsü kadın hayatını kaybederken yabancı uyruklu kocası kazayı hafif sıyırıklarla atlattı.
Kaza, Banaz Uşak Karayolları Kızılhisar köyü yakınlarında meydana geldi. 34 HZA 68 plakalı otomobille, Uşak istikametine seyir halinde olan Ebru Carter (54), henüz bilinmeyen bir sebepten araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarındaki bariyerleri aşarak yol kenarındaki tarlaya uça araç, yaklaşık 30 metre takla atmasının ardından ters vaziyette durdu. Vatandaşların ihbarları sonrasında kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ekipler, sürücü Ebru Carter’in hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan İngiliz uyruklu kocası David Niguel Carter (53), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından Ebru Carter’in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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