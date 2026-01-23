Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta apartman yöneticisi çatıdan düşerek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Uşak'ta apartman yöneticisi çatıdan düşerek hayatını kaybetti

        Uşak'ta 45 yaşındaki apartman yöneticisi Köksal Özdemir anten tamiri için çıktığı çatıdan düştü. Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili anten tamircisi polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatıdan düşerek hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak’ta anten tamircisiyle çatıya çıkan 45 yaşındaki kişi, düşme sonucu hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre olay; Uşak’ta bulunan 8 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman yöneticisi Köksal Özdemir (45), anten tamiri yapmak üzere binaya gelen anten tamircisi S.S.K. (34) ile birlikte çatıya çıktı.

        DENGESİNİ KAYBETTİ

        Tamir sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özdemir, apartmanın arka kısmındaki zemine düştü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDIĞI SIRADA HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Özdemir’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        TAMİRCİ İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

        Olay sırasında çatıda bulunan anten tamircisi S.S.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı

        İzmir'de freni boşalan TIR, kamyonete çarpıp, viyadükten aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.  İtfaiye ekipleri, boşlukta sallanan otomobildeki yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

        #uşak
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!