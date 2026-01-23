Uşak'ta apartman yöneticisi çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Uşak’ta anten tamircisiyle çatıya çıkan 45 yaşındaki kişi, düşme sonucu hayatını kaybetti.

İHA'daki habere göre olay; Uşak’ta bulunan 8 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman yöneticisi Köksal Özdemir (45), anten tamiri yapmak üzere binaya gelen anten tamircisi S.S.K. (34) ile birlikte çatıya çıktı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Tamir sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özdemir, apartmanın arka kısmındaki zemine düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI SIRADA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Özdemir’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

TAMİRCİ İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay sırasında çatıda bulunan anten tamircisi S.S.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.