Uşak'ta av tüfeğiyle saldırı: 1 ölü

Banaz ilçesi Ayrancı köyü yakınlarında tarla yolunda bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yol kenarındaki çalılıklara çarparak duran traktörün sürücüsü Ekrem Çakmak'ın (59) av tüfeğiyle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında Çakmak ile husumetli olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.