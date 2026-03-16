Uşak'ta av tüfeğiyle saldırı: 1 ölü
Uşak Banaz'da av tüfeğiyle vurulan 59 yaşındaki Ekrem Çakmak hayatını kaybetti. Çakmak ile husumetli olduğu belirlenen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Giriş: 16.03.2026 - 01:19
Banaz ilçesi Ayrancı köyü yakınlarında tarla yolunda bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yol kenarındaki çalılıklara çarparak duran traktörün sürücüsü Ekrem Çakmak'ın (59) av tüfeğiyle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
AA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında Çakmak ile husumetli olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
