Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'de 'Muhittin' karakterini canlandıran Menderes Samancılar, sergilediği performansla izleyicileri bir kez daha kendine hayran bırakırken, ustalığın 'Oynamak' değil, 'Olmak' olduğunu gözler önüne seriyor. Samancılar, Habertürk'e verdiği röportajda; kariyer... Daha Fazla Göster

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'de 'Muhittin' karakterini canlandıran Menderes Samancılar, sergilediği performansla izleyicileri bir kez daha kendine hayran bırakırken, ustalığın 'Oynamak' değil, 'Olmak' olduğunu gözler önüne seriyor. Samancılar, Habertürk'e verdiği röportajda; kariyer akışında yaşadıklarını anlatırken 'Rüya Gibi'nin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu anlattı Daha Az Göster