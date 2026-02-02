Habertürk
        Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 06:44 Güncelleme: 02.02.2026 - 06:45
        Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Ulubey-Uşak karayolunda ilerleyen S.D.Ö. (24) yönetimindeki otomobil, Köseler köyü yakınlarında karşı yönden gelen İ.D. (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle S.D.Ö. yönetimindeki otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun alt kısmındaki tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.D.Ö. ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine, diğer sürücü İ.D. ile otomobildeki H.D. (59), A.D. (38) ve A.B. (43) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

