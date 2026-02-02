Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Ulubey-Uşak karayolunda ilerleyen S.D.Ö. (24) yönetimindeki otomobil, Köseler köyü yakınlarında karşı yönden gelen İ.D. (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.
AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle S.D.Ö. yönetimindeki otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun alt kısmındaki tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.D.Ö. ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine, diğer sürücü İ.D. ile otomobildeki H.D. (59), A.D. (38) ve A.B. (43) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.