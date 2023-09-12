Uşak'ta spor sonrası fenalaşan kişi öldü Uşak'ta sağlık merkezinde spor yapan kişi, dinlendiği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan kişi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Uşak'ta bir sağlık merkezinde spor yaptıktan sonra fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak'taki bir sağlık merkezine giden Yaşar Bozdağ (36), koşu bandındaki yürüyüşü sonrası dinlenme odasına geçti.

Bozdağ, burada dinlendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. İhbar üzerine sağlık merkezine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Bozdağ, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bozdağ'ın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.