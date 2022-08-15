Motosiklet, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü 0:00 / 0:00

AA

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Karahallı ilçesinden Sivaslı ilçesi istikametine ilerleyen Mustafa Candar (66) yönetimindeki 64 LH 757 plakalı motosiklet, Ağaçbeyli köyü yakınlarında aynı yönde seyreden E.T'in kullandığı 64 AAZ 032 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Candar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.