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        Haberler Bilgi Yaşam Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kaç yaşında, nereli?

        Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kaç yaşında, nereli?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Bunlardan birisi de daha önceden Ankara-Etimesgut Kaymakamı olan Naci Aktaş'ın Uşak Valisi olarak atanması oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1999 yılında mezun olan Naci Aktaş hayatı araştırılıyor. Peki Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:40
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        Naci Aktaş hayatı gündeme geliyor. Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Bu noktada Uşak Valisi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Uşak Valisi Naci Aktaş oldu. Peki Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

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        NACİ AKTAŞ KİMDİR?

        1977 yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Exeter Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında 2007’de tamamladı. Doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 2022 yılında tamamlayarak, Yönetim ve Organizasyon alanında Doktor unvanını aldı.

        2000 yılında başladığı kamu hizmetine 2004 yılına kadar Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş olarak devam etti. 2004 yılında 91. Dönem Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ederek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ağaçören Kaymakamlığı, Karaçoban Kaymakamlığı, Erzurum Vali Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Müsteşarlık ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Seferihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

        25.05.2022 tarihinde Etimesgut Kaymakamlığı görevine başlamış olup, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

        Cumhurbaşkanlığı’nın 18.09.2024 tarih ve 2024/321 sayılı “Valiler Kararnamesi” ile Uşak İline Vali olarak atandı.

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