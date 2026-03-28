Uşak’ta çatıdan römork üzerine düşen adam hayatını kaybetti
Uşak'ta kırılan prefabrik çatıdan traktör römorkunun üzerine düşen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Giriş: 28.03.2026 - 16:33
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olay, Uşak merkeze bağlı Paçacıoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşadığı evin çatısını tamir etmek için çıkan 74 yaşındaki Ahmet Güneş, prefabrik bölüme geldiği esnada kırılması sonucu, park halindeki traktör römorkunun üzerine düştü.Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güneş’in hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güneş’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
