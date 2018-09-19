Ushan Çakır kimdir? Ünlü oyuncu Ushan Çakır kaç yaşında?
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Ushan Çakır kimdir? Ünlü oyuncu Ushan Çakır kaç yaşında?

Ushan Çakır, oynadığı oyunlar, canlandırdığı karakterler ve oyunculuğuyla ilgili merak edilen isimler arasında yer alıyor. Yaptığı projelerde seslendirme işi de yapan Ushan Çakır, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Peki, Bir İstanbul Masalı gibi önemli projelerde rol alan Ushan Çakır kimdir, kaç yaşındadır? İşte, tecrübeli oyuncu hakkında detaylı bilgiler...

19.09.2018 - 13:26 | Güncelleme:

Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2005 yılından bugüne kadar  birçok projede yer alan tecrübeli oyuncu, kariyerine ilk olarak Atv ekranlarında yayımlanan Belalı Baldız dizisiyle başlamıştır.  Bu projenin ardından 2006 yılında Başka Semtin Çocukları isimli sinema filminin kadrosunda yer alan Ushan Çakır, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Gece Gündüz projesine Damat Ferit karakteri ile dahil olmuştur.

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında oyunculuk üzerine eğitim gördü.  Kamera karşısına ilk kez ''Bir İstanbul Masalı'' adlı diziyle geçti. Leyla ile Mecnun isimli dizide Beste Bereket ve Ezgi Asaroğluyla birlikte dizi kadrosundan kavga nedeniyle çıkarıldı. Bir dönem oyuncu Beste Bereket ile birlikte ilişki yaşadı. Ushan Çakır 2008 'de Gece Gündüz isimli dizide Yavuz karakterini canlandırdı. Dizide polislerin yaşadıkları konu edindi. Dizinin başrollerinde ; Sarp Levedoğlu, Settar Tanrıöğen ve İpek Özkök yer aldı. 2011'de yönetmen ve senaristliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi isimli filmde Okan karakterini canlandırdı. Karısı öldükten sonra üniversiteli genç bir kızla evlenen Celal Tan'ın ve ailesinin başına gelenleri anlatan filmin başrollerinde Selçuk Yöntem, Türkü Turan, Bülent Emin Yarar ve Ezmi Mola yer aldı. Daha sonra ise sevilen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun'da Arda karakterini canlandırdı. Aynı gün aynı hastanede doğan ve yer olmadığı için yan yana yatırılan Leyla ve Mecnun isimli iki gencin yolu yıllar sonra aileleri tarafından yeniden kesişir ve macera başlar. Dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant ve Ezgi Asaroğlu yer aldı. Daha sonra aralarında çıkan kavga nedeniyle dizi ekibinden Beste Bereket, Ushan Çakır ve Ezgi Asaroğlu dizi ekibinden ayrıldılar. 2012'de ise Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Uzun Hikaye isimli filmde Mustafa karakterini canlandırdı. Film İstanbul'dan sevdiği kız Münire ile birlikte kaçan Bulgaryalı Ali ve çekirdek ailesinin yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Kenan İmirzalioğlu ve Tuğçe Kazaz yer aldı. Büyük beklentilerle yayınlanmaya başlayan Kurt Seyit ve Şura isimli dizide Celil karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah yer aldı.  2015'te yayınlanmaya başlayan Kara Ekmek  isimli dizide Çetin karaterini canlandırdı. Dizi otostop yapan Asiye'yi arabasına almasıyla hem Asiye'nin hem de kendi hayatı değişen Çetin, Asiye'den kurtulmak için çeşitli oyunlar düzenler fakat başarılı olamaz. Daha sonra yavaş yavaş Asiye'ye aşık olmaya başlar. Sahte hayatların anlatıldığı dizinin başrollerinde ise Özlem Yılmaz, Ushan Çakır ve Engin Hepileri yer aldı.

USHAN ÇAKIR'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • 2004-Bir İstanbul Masalı
  • 2005-Belalı Baldız      
  • 2006 -Başka Semtin Çocukları
  • 2008-2009 -Gece Gündüz    
  • 2011-Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi            
  • 2011-Dedemin İnsanları 
  • 2012- Uzun Hikaye     
  • 2011-2012- Leyla ile Mecnun  
  • 2013- 20 Dakika 
  • 2014-Kurt Seyit ve Şura   
  • 2015-Kara Ekmek

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