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Haberler Gündem 3. Sayfa Üsküdar'da ahşap binada korkutan yangın
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Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar Beylerbeyi'nde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Tarihi koru içinde bulunan ahşap binadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken alevlerin ormana sıçraması da engellendi

Üsküdar'da ahşap binada korkutan yangın
Üsküdar'da ahşap binada korkutan yangın
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AA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde ahşap binada çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGININ ORMANA SIÇRAMASI ENGELLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı. Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı. AA'nın haberine göre; yangının ormana sıçraması da engellendi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 dönümlük korunun içerisindeki ahşap köşkte henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirterek, "Ahşap köşkün tamamı yanmış vaziyette, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altında. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Koruda meydana gelen bir zarar yok, bu sevindirici. Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın ayrıntıları hakkında daha sonra bilgi verilecek. Şu an itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı." diye konuştu.

Bu arada Üsküdar itfaiyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çalebi Sokak koruluk içerisindeki 2 katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor." denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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