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        Haberler Gündem İstanbul Üsküdar'da denetimden kaçan çakarlı otomobil polis araçlarına çarparak durduruldu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da denetimden kaçan çakarlı otomobil polis araçlarına çarparak durduruldu

        Üsküdar'da denetim yapan polis ekiplerinden kaçan çakarlı otomobil, uzun süren takibin ardından polis araçlarına çarptıktan sonra durduruldu. Yaşanan kazanın ardından 3 polis otosunda hasar meydana gelirken, kaçan otomobilin sürücüsü yaralı olarak yakalandı. Şüphelinin üzerinden polis rozeti ve silah ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 03:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 03:58
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        Çakarlı otomobil polis araçlarına çarptı
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        Olay, saat 23.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Beylerbeyi'nde denetim yapan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çakarlı bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

        Uyarıları dikkate almayan otomobilin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelinin kullandığı aracın peşine düştü. Polisin uzun süre yaptığı takip, Altunizade Şile Otoyolu'nda şüphelinin kullandığı otomobilin polis otolarına çarpması ile son buldu. Yaşanan kazada 3 polis otosunda hasar oluşurken, kaçmaya çalışan şüpheli yaralı olarak yakalandı.

        SİLAH VE POLİS ROZETİ ELE GEÇİRİLDİ

        Öte yandan polis ekiplerinin şüpheliye ait otomobilde yaptığı aramalarda, 1 adet silah, bıçak, polis rozeti ve polis palaskası ele geçirildi. Kazada yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alınırken, kazada hasar gören polis otoları ve şüpheliye ait otomobil çekici ile kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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