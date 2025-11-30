Üsküdar'da hatalı sollama kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzguncuk Paşalimanı Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yapması üzerine karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Bu sırada orada ilerleyen hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA