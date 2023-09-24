Üsküdar'da oltaya yavru köpekbalığı takıldı

Üsküdar Çengelköy sahilinde bir gencin oltasına yavru köpekbalığı takıldı.

Boş zamanlarında oltayla balık tutan 19 yaşındaki Mert Kurt, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline geldi.

Kurt, burada bir süre vakit geçirdikten sonra oltasında ağırlık hissetti. Oltasındaki balığı kıyıya çeken Kurt, yavru köpekbalığı avladığını fark etti.

AA'nın haberine göre; Kurt, daha önceki bir av sırasında oltasına takılan köpekbalığını denize bıraktığını ancak bu kez bırakmayacağını söyledi.