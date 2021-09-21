Validebağ Korusu'nda gerginlik 0:00 / 0:00

DHA

Üsküdar Validebağ Korusu'na sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Belediye çalışanları kamyonla kum dökümü yaptığı sırada çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı. Bu sırada görevliler ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, Validebağ Gönüllüleri isimli grup sosyal medya hesaplarından koruya kum dökmeye çalışan belediye görevlilerine engel olmaya çalıştıkları görüntüleri paylaştı.

Polis ekipleri araya girerek vatandaşlar ile görevliler arasında yaşanan gerginliği sonlandırdı. Koruda her zaman yürüyüş yaptığını söyleyen Deniz Altan "Bu yürüyüş yollarından hiçbir şikayetim yok. Üsküdar Belediyesi koruma kararı olmasına rağmen buraya inşaat kumu döküyor. Validebağ Gönüllüleri ile inatlaşıyor. Sabah saatlerinde 5-6 tane inşaat kamyonu koroya geldi. Ağaçlara zarar verdiler. Gerginlik yaşandı. Kumu döktüler, burada vatandaş engellemeye çalıştı. Kamyonların koruya girmemeleri gerekiyor. Burası SİT alanı "diye konuştu. Öznur Gökhan ise, "Kamyonlar geldi, kepçe geldi. Kamyonlar koruya girerken ağaçlara da zarar verdiler. Biz engellemeye çalıştık. Dozerin önünde durduk. Polisler bizi uzaklaştırdı" dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediyesi de gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 'Validebağ Korusuna Moloz Dökülüyor' başlığı ile ortaya atılan iddia kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medyadaki görüntülerdeki moloz parçaları, korudan toplanan ve bir noktaya yığılıp birleştirilen atıklardan ibarettir. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız üzere, bir yere toplanan molozlar kamyona yüklenerek koru dışına çıkarılmıştır" denildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, "Bir taraftan bu doğal korunun birinci derece sit alanının mevcut halinin bakım onarımını yapıyoruz. Uzayan otları biçiyoruz, kuruyan ağaç dallarını buduyoruz ve yılların getirdiği kullanımdan kaynaklanan (çakıl ve taşlardan dolayı) betonlaşan yolları doğal topraklarla rehabilite ediyoruz. Validebağ Korusu'nda yaptığımız budur, yoksa biz koruya bir metre küp beton dökmüyoruz ve dökmemiz de mümkün değil. Asla müsaade edemeyiz. Teknik Ormancılık faaliyeti demek korunması gereken koruyu muhafaza altına almak demektir. Şu anda ne yazık ki Validebağ Korusu hem güvensiz bir alan haline geldi hem de bakımsız bir alan haline geldi. Şimdi bizim yapmak istediğimiz Üsküdar Belediyesi olarak Çevre Bakanlığı ile yaptığımız protokoller gereği mevcut kurullardan da aldığımız kararlar gereği mevcut koruyu rehabilite ediyoruz. Başka bir amacımız asla söz konusu olamaz. Daha sağlıklı bir ortam, daha güvenilir bir ortam ve daha huzurlu bir ortam oluşturma adına altını çizerek söylüyorum, yaptığımız Teknik Ormancılık faaliyetidir. Burada günün belli saatlerinde spor yapmak, yürümek noktasında yoğun talepler var. Fakat yollar buna izin vermeyecek durumda bozuk ve betonlaşmış durumda. Yeni bir yol açmadan, mevcut yürüme yollarını rehabilite ediyoruz. Tamamen doğal kum harici hiçbir malzeme kullanmadan..." ifadesini kullandı.