MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme oyunu heyecanı yaşandı. Oyunda eleme adaylarından istenilen yemek Somer şefin imza tabağı olan Uskumru dolması oldu. Oyun öncesinde Somer şef, Uskumru dolması tarifi püf noktasını tek tek anlattı. Peki, Uskumru dolması nasıl yapılır? İşte Uskumru dolması yapılışı, gerekli malzemeler listesi...

USKUMRU DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler

Soğan

Çam fıstığı

Kuş üzümü

Tarçın

Yenibahar

Tuz

Maydanoz

Kaplama için:

Mısır irmiği

Un

Yumurta

Nar sosu:

Nar ekşisi

Zeytinyağı

Nar

Maydanoz

Tuz

Karabiber

USKUMRU DOLMASI NASIL YAPILIR?

Uskumruyu solungaçlarından ve organlarından temizleyin. Kuyruk kısmında ana gövde kemiğini kırın.

Her bir tarafına 4er dk masaj yapın ve baş kısmından pense yardımıyla ana gövde kemiğini balığa masaj yaparak çekiniz.

Ana kemikteki etleri ve balığın iç kısmındaki etleride kaşık yardımıyla sıyırın.

İç dolgu yapılışı:

Soğanları piyazlık şekilde doğrayın ve zeytinyağı ile karamelize edin.

Çam fıstığını kavurunuz.

Kuş üzümlerini kaynar suda 5dk bekletiniz.

Maydanozları incecik doğrayınız.

Yaptığınız bütün ürünleri ve baharatları bir karışım haline getiriniz.

Balığın içinden çıkarttığınız etleride bu iç dolgu karışımına ekleyiniz.

İç dolguyu balıklarımızın içine doldurunuz ve dışını tuzlayınız.

Uskumru dolmalarımızı önce una kaplıyoruz ardından yumurtaya ve Mısır irmiği ile kaplayıp 180 derece derin yağda 6dk pişiriyoruz.

Sos yapılışı:

Bir mayonez tenceresinde zeytinyağı,nar ekşisi ve diğer sos malzemelerini homojen kıvam elde edene kadar karıştırınız.

Uskumru dolmalarımızı isteğe bağlı tablacı salatası ile de servis edebilirsiniz.