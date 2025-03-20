Üst düzey kamu personeline gizli zam tepkiye yol açtı

Kamuda genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, kariyer uzmanları ve müfettişlerin aylıklarına, örtülü bir düzenleme ile 30 ile 50 bin lira arasında artış yapılacağına dönük çalışma tepkiye yol açtı. Bu maddenin, emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılmasına dönük torba yasaya eklenmek istenmesi de tepkiyi büyüttü.

DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ VE PERDE ARKASI

666 sayılı KHK’dan sonra kamu personel maaşlarında orantısızlık ve adaletsizlikler yaşandı. Örneğin kamuda eski bir çaycı, uzman yardımcılarından daha fazla maaş almaya başladı. Bu, rahatsızlığa yol açtığı gibi çalışma huzurunu da bozmaya başladı.

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Daha önce bu durumu düzeltmeye dönük bir düzenleme yapılmak istenmiş ancak torba yasadan çıkarılmıştı.

Şimdi TBMM gündeminde bulunan 199 sayılı kanun teklifine bir iz madde eklenerek bu konuda bir düzenleme yapılacak. Henüz bu durumdaki kamu personeline ne kadarlık bir ek ödeme yapılacağına dair rakamlar netleşmiş değil ancak kadro durumuna göre 30 ila 50 bin TL’lik bir artıştan söz ediliyor.

Bu düzenleme 666 sayılı KHK kaynaklı ücret mağduriyeti yaşayan uzman yardımcıları ve müfettişler için yapılacaktı ancak kamu yöneticileri kendilerini da araya sokunca büyük bir kriz çıktı.

Tepkiler artarsa düzenleme TBMM Genel Kurulu’na getirilmeyebilir, sadeleştirilebilir ya da tümden torba yasadan çıkarılabilir.

TBMM’DEKİ KANUN TEKLİFİ

Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ile 38 milletvekilinin verdiği, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Teklifin 13’üncü iz maddesinde, “375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 38’inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmektedir. Fıkra ile madde kapsamında yapılmakta olan ve maaşın esas unsuru olan tazminat ödemelerinin ödeme zamanı, usulü, hak kazanımı ve benzeri hususlarda hak sahiplerinin farklı statülerde bulunmasından kaynaklı tereddütlerin önlenmesi ve uygulamanın 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin genel sistematiğine uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır” deniliyor.