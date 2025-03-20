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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Üst düzey kamu personeline gizli zam tepkiye yol açtı - İş-Yaşam Haberleri

        Üst düzey kamu personeline gizli zam tepkiye yol açtı

        Kamuda çalışan daire başkanı ve üstündeki kadrolara aylık 30-50 bin TL arasında ek ödeme yapılmasına ilişkin kanun teklifi, daha TBMM gündemine gelmeden kamu çalışanları arasında büyük tepkiye ve infiale yol açtı. Düzenlemenin TBMM Genel Kurul gündemine getirilmemesi ya da tepkiler üzerine geri çekilmesi söz konusu olabilir

        Giriş: 20.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:06
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        Üst düzey kamu personeline gizli zam tepkiye yol açtı
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        Kamuda genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, kariyer uzmanları ve müfettişlerin aylıklarına, örtülü bir düzenleme ile 30 ile 50 bin lira arasında artış yapılacağına dönük çalışma tepkiye yol açtı. Bu maddenin, emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılmasına dönük torba yasaya eklenmek istenmesi de tepkiyi büyüttü.

        DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ VE PERDE ARKASI

        666 sayılı KHK’dan sonra kamu personel maaşlarında orantısızlık ve adaletsizlikler yaşandı. Örneğin kamuda eski bir çaycı, uzman yardımcılarından daha fazla maaş almaya başladı. Bu, rahatsızlığa yol açtığı gibi çalışma huzurunu da bozmaya başladı.

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        Daha önce bu durumu düzeltmeye dönük bir düzenleme yapılmak istenmiş ancak torba yasadan çıkarılmıştı.

        Şimdi TBMM gündeminde bulunan 199 sayılı kanun teklifine bir iz madde eklenerek bu konuda bir düzenleme yapılacak. Henüz bu durumdaki kamu personeline ne kadarlık bir ek ödeme yapılacağına dair rakamlar netleşmiş değil ancak kadro durumuna göre 30 ila 50 bin TL’lik bir artıştan söz ediliyor.

        Bu düzenleme 666 sayılı KHK kaynaklı ücret mağduriyeti yaşayan uzman yardımcıları ve müfettişler için yapılacaktı ancak kamu yöneticileri kendilerini da araya sokunca büyük bir kriz çıktı.

        Tepkiler artarsa düzenleme TBMM Genel Kurulu’na getirilmeyebilir, sadeleştirilebilir ya da tümden torba yasadan çıkarılabilir.

        TBMM’DEKİ KANUN TEKLİFİ

        Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ile 38 milletvekilinin verdiği, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Teklifin 13’üncü iz maddesinde, “375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 38’inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmektedir. Fıkra ile madde kapsamında yapılmakta olan ve maaşın esas unsuru olan tazminat ödemelerinin ödeme zamanı, usulü, hak kazanımı ve benzeri hususlarda hak sahiplerinin farklı statülerde bulunmasından kaynaklı tereddütlerin önlenmesi ve uygulamanın 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin genel sistematiğine uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır” deniliyor.

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        Maddenin komisyonda görüşülmesi sırasında herhangi bir ilave izahat verilmedi. Ayrıca hazırlanan etki analizi raporunda maddede yer alan düzenleme ile ilgili olarak bir mali yük değerlendirmesi de yapılmadı.

        NE GETİRİLİYOR?

        Meclis’te görüşmeleri devam eden teklifle bu maddeye şu fıkra ekleniyor: “Bu madde kapsamındaki ödemelere hak kazanılmasında ve bu ödemelerin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.”

        Teklifin gerekçesinde bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu ise şöyle açıklanıyor:

        “Fıkra ile madde kapsamındaki yapılmakta olan ve maaşın esas unsuru olan tazminat ödemelerinin ödeme zamanı, usulü, hak kazanımı ve benzeri hususlarda hak sahiplerinin farklı statülerde bulunmasından kaynaklı tereddütlerin önlenmesi ve uygulamanın 375 sayılı KHK’nın genel sistematiğine uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”

        Bu iz madde, teknik olduğu için çok fazla anlaşılamadı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda oylandı ve kabul edildi.

        Meclis Genel Kurulu’nda bu iz maddeye bir ekleme yapılarak söz konusu kamu personeline kadro cetvellerine göre 30 ila 50 bin TL arasında ek ödeme yapılması planlanıyor. Bu ödeme, kamu personelinin emeklilik ve kıdem haklarını etkilemeyecek.

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