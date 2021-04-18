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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Üst geçitte motosiklet korkusu! - Haberler
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Şişli'de hastane yakınındaki yaya üst geçidinde motosiklet korkusu

İstanbul Şişli'de dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İlçede, hastane yakınında, yaya ve engellilerin geçişi için yapılan üst geçit motosiklet sürücüleri tarafından işgal edildi. Üst geçitte, motosiklet sürücüleri ile karşılaşan yayalar zor anlar yaşıyor

SON DAKİKA: Üst geçitte motosiklet korkusu! - Haberler
Üst geçitte motosiklet korkusu!
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DHA

Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin hemen yakınındaki üst geçit motosikletlilerin işgali altında. Yaya ve engellilerin geçişi için yapılan üst geçidi, yolunu kısaltmak isteyen motosiklet sürücüleri kullanıyor. Üst geçidi kullananların güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüleri tepkiye neden oldu.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

DHA'nın haberine göre, yayalara aldırış etmeden üst geçidi kullanan motosiklet sürücüleri rahat tavırları ile dikkat çekti. Üst geçidi kullanan motosiklet sürücüsü "Hastanedeydim, acilde yakınım vardı, onu taburcu ettim. Evim de burada olduğu için bu üst geçidi kullandım. Kimse olmadığı için geçtim, yapacak bir şey yok" dedi. Geçidi kullanan başka bir motosiklet sürücüsü ise, "Kimse olmadığı için geçtim." dedi.

"BİZ BU GEÇİDİ YAYALAR İÇİN YAPTIRDIK"

Üst geçidi kullanan Salim Özdemir, "Paket servisin yoğun olduğu saatlerde bu geçit yoğun olarak kullanılıyor, hâlbuki ileride yol var. Motorcular malum hızlı kullanıyorlar, insanlar da rahatsız, geçidi yaptıran benim babamdır. Biz bu geçidi yayalar için yaptırdık motorlar için değil" diye konuştu.

Üst geçidi kullanan Sadi Özkılıç ise, "Kuryeler bu üst geçidi kullanıyor. Bu doğru değil, buradan yayalar geçiyor. Motosikletliler karşıya geçmek için engelliler için yapılan yolu kısa yol şeklinde kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Üst geçidi kullanırken motosiklet sürücüsü ile karşılaştığını söyleyen bir kişi ise, "Burası engelliler için yapılmış, motosikletler için değil. Gördüğümde şaşırdım. Bu çok yanlış, motosiklet sürücüsü buradan döndüğünde engelli biri olsa ve motosiklet sürücüsü hızlı geçse engelli vatandaşa çarpabilir" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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