Ünlü oyuncu Candan Sabuncu'nun ölüm haberini Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
Değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Candan Sabuncu'yu kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun.
CANDAN SABUNCU KİMDİR?
Yeşilçam'da Sevil Candan takma adıyla tanınan Candan Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır.
Ödülleri
6. Afife Tiyatro Ödülleri, 2002, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları
Ceza Kanunu
Kafkas Tebeşir Dairesi
Şvayk İkinci Dünya Savaşında
Aile Şerefi
Kanlı Düğün
Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Bahar Noktası
Bir Ata Krallığım
Antonius İle Cleopatra
Sarı Naciye
Hisse-i Şayia
Oynadığı Bazı Sinema Filmleri
Kabadayı - 2007
Tersine Dünya
Aşk Fillerinin Unutulmaz Yönetmeni-1990
Boynu Bükük Küheylan
Arabesk-1988
Kupa Kızı-1986
Çıplak Vatandaş-1985
Bekleyiş
Bitmeyen Yol
Sevinç Göz Yaşları
Ve Allah Gençleri Yarattı
Beş Şeker Kız
Satılık Kızlar - 1964
Kırk Küçük Anne - 1964
Cilalı İbo Kadın Avcısı - 1964
Üç Öfkeli Genç - 1963
Tosun İle Yosun - 1963
Köroğlu-Dağlar Kralı - 1963
Adanalı Tayfur - 1963
Yaralı Aslan - 1963
Perişan - 1963
Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda - 1963
Erkek Fatma Evleniyor - 1963
Barut Fıçısı - 1963
Neşemizi Bulalım - 1962
Ne Şeker Şey - 1962
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.