Usta oyuncu Şerif Sezer kızı Deniz Arna ve damadı Devrim Erdoğan ile Bodrum'da

Usta oyuncu Şerif Sezer, kızı Deniz Arna, damadı Devrim Erdoğan ve minik kızları Vera Derin ile Bodrum’da tatil yapıyor. Bütün aile, önceki gün hep birlikte Gümüşlük’te halk plajındaydı. Sezer torunu ile oynarken, Deniz Arna da eşiyle denizde romantik anlar yaşadı