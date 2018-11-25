Onur Akay, sosyal medya hesabından konservatuvar hocası olan Alâeddin Yavaşça için dua istedi.

Akay, “Öğrencisi olmaktan dolayı çok mutlu olduğum Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın, 2006 yılında bacağı kırılmıştı ve mezun olacağımız yıl bizi başka bir hocaya bırakmadı. Evinde derslere devam ettik. Şu an 92 yaşında olan hocamız hastanede ve kalça kırığı ameliyatı oldu. Yaşayan en büyük bestekâr için dualarınızı bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

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