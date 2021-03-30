Usta sanatçı yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinUsta sanatçı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
ABONE OL

Usta sanatçı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi

78 yaşındaki oyuncu Kaya Akarsu'nun hayata veda ettiği öğrenildi. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı...

Usta sanatçı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Usta sanatçı yaşamını yitirdi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu'dan acı haber geldi. Akarsu'nun 78 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYA AKARSU HAKKINDA

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girmişti. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanmıştı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Demet Akalın isyan etti: Bu nasıl bir sahtekarlık! - Magazin haberleri
MAGAZİN"Bu nasıl bir sahtekarlık!"
MORALİNİ BOZMA! Son dakika: Kansere yakalanan Arif Güloğlu'na Cem Yılmaz'dan destek! - Magazin Haberleri
MAGAZİNLenfoma ile mücadele eden oyuncudan açıklama
KİM ÇEKTİ? Son dakika: Uraz Kaygılaroğlu'na takipçilerinden zor soru - Magazin Haberleri
MAGAZİN"Fotoğrafı kim çekti?"
Fırat Çelik: Çok tatlı bir iş için geldim - Magazin haberleri
MAGAZİN'Çok tatlı bir iş için geldim'
Ezgi Mola 38 yaşında - Magazin haberleri
MAGAZİNEzgi Mola 38 yaşında
Ünlü oyuncu Sevda Erginci'ye büyük şok! - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncuya büyük şok!
Sıpa Arzu'nun Kıvanç Tatlıtuğ hayranlığı - Magazin haberleri
MAGAZİNSıpa Arzu'nun Kıvanç hayranlığı
Seda Sayan'ın paylaşımı olay oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNSeda Sayan'ın paylaşımı olay oldu
Serenay Sarıkaya: Evde duracağına faydalı olsun - Magazin haberleri
MAGAZİN'Evde duracağına faydalı olsun'
Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a: Çok şükür birbirimizi bulduk - Magazin haberleri
MAGAZİN'Çok şükür birbirimizi bulduk'