Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Üstünü makyajla kapattı: Donald Trump'ın eline ne oldu? Doktorundan açıklama - magazin haberleri

        Üstünü makyajla kapattı: Donald Trump'ın eline ne oldu?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üstü makyajla başarısız bir şekilde kapatılmaya çalışılmış şekilde görüntülendi. Bu durumun merak konusu olması üzerine doktoru ve Beyaz Saray sözcüsünden açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 11:42 Güncelleme: 24.08.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump elini makyajla kapattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üzerinin makyajla kapatılmış olması merak uyandırdı. Son birkaç gün içinde, elinin üstünde kötü dağılmış makyajla birkaç kez görüntülenen Trump'ın, elindeki morlukları kapatmaya çalıştığı anlaşıldı.

        Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın elindeki morarmaları, sık el sıkışmasına bağlayan bir açıklama yaptı. "Başkan Trump, halkın adamı ve tarihteki diğer tüm başkanlardan daha fazla Amerikalıyla görüşüp her gün el sıkışıyor" diyen Leavitt; "Kararlılığı sarsılmaz ve bunu her gün kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "SIK SIK TOKALAŞMAKTAN ELİ MORARDI"

        Donald Trump'ın doktoru Sean Barbabella da el morarmasıyla ilgili bir açıklama yaparak; "Başkanın son fotoğraflarında elinin üstünde hafif morarmalar görülüyor. Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler (dolaşım sistemi hastalığı) önleme tedavisinin parçası olarak alınan ilaç kullanımından kaynaklı hafif yumuşak doku tahrişiyle ilgili" ifadesini kullandı.

        Donald Trump, basının karşısına çıktığında moraran elini diğer eliyle kapatmaya çalıştı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #makyaj
        #el morarması
        #donald trumpın eli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        Cenazesini Deniz Kuvvetleri dalgıçları çıkaracak
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"