Usülsüz çakar kullananlara ceza

Survivor All Star'ın yarışmacıları İstanbul'daki büyük finale çakarlı ve sirenli lüks otomobille gitti. Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık, görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaştı. Bakanlık, çakarın araca usülsüz bir şekilde takıldığını belirledi ve işlem başlattı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu ile ilgili açıklama yayınladı:

"Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;