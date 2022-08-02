Üşütme Nedir, Neden Olur ve Ne İyi Gelir? - Üşütme Belirtileri ve Tedavisi

Üşütme nedir, neden olur ve ne iyi gelir? 0:00 / 0:00

Üşütme toplumda belirtileriyle hızlı bir şekilde anlaşılabilmektedir. Diğer ismiyle soğuk algınlığı olan üşütmenin nedenleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Üşütme grip kadar ciddi kabul edilmez ve evde yapılan bazı bitkisel tedavilerle geçeceği düşünülür. En önemlisi de kişinin dinlenmesi ve iyi beslenmesidir. Bu içeriğimizde üşütme nedir, neden olur ve ne iyi gelir? Üşütme belirtileri ve tedavisi konularında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte üşütme ile ilgili merak edilenler…

Üşütme Nedir

Üşütme nedir sorusunun en yalın cevabı üşütmenin soğuk algınlığıyla eş değer olduğudur. Toplumda üşütme şeklinde isimlendirilen bu rahatsızlık virüslerin vücuda girmesiyle enfeksiyonun oluşması durumudur.

Üşütme Neden Olur

Üşütme neden olur diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Pek çok nedenle vücuda girmeyi başaran virüsler üşütmeye neden olmaktadır. Dışarıda pek çok virüs vardır ve bunların neredeyse hepsi üşütmeye neden olur. Ancak kişi bunlarla bağışıklık sistemi ve gıda desteğiyle savaşabilir.

Üşütmeye Ne İyi Gelir

Üşütmeye ne iyi gelir sorusunun yanıtı herkes tarafından merak edilmektedir. Öncelikle kişinin vücudunun dirençli olabilmesi için bağışıklık sisteminin kuvvetli olması gerekmektedir. Üşütmeye iyi gelen öne çıkan şeyleri sizler için sıraladık;

Üşütmeye karşı vitamin desteği alınması oldukça faydalıdır. Özellikle bu dönemde C vitamini zengini portakal, limon ve greyfurt tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Ilık bitki çayları ve çorbalarla beraber bol sıvı almak üşütmeye karşı hızlı bir şekilde kişiye direnç sağlayacaktır.

Üşütmeye karşı bal, limon ve karabiberi birleştirip ılık suyla beraber içebilirsiniz. Oldukça faydalıdır.

Bazı kişiler üşüttüğü zaman idrar yollarında da enfeksiyon oluşabilmektedir. Bunun önüne geçebilme için soğan, sarımsak gibi doğal antibiyotikler oldukça faydalıdır.

Üşütme için kuşburnu, ıhlamur, adaçayı, kekik, nane-limon, rezene ve zencefil çayları a çok faydalıdır. Özellikle mide üşütmesi için bu çaylar çok fazla tercih edilmektedir.

Bütün bunların yanı sıra sıvı alımının arttırılması ve dinlenmek çok önemlidir. Böylece kişi kısa sürede eski sağlığına kavuşabilmektedir

Bunların iyi gelmediği daha ciddi durumlar söz konusu olduğundan kişinin vakit kaybetmeden doktorla görüşmesi gerekmektedir.

Üşütme Belirtileri

Üşütme belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Burunda akıntı ve tıkanıklık,

Boğazda ağrı ve öksürük,

Vücudunun genelinin ağrısı,

Burun tıkanıklığına bağlı başın ağrıması,

Sürekli gelen ve burnun akmasına neden olan hapşırmalar,

Geçmeyen yorgunluk ve halsizlik,

Vücut sıcaklığının biraz artması.

Üşütme Tedavisi

Üşütme tedavisi için öne çıkanları sizler için sıraladık;

Üşüten kişi sıvı alımını arttırmalıdır. Suyun yanı sıra taze sıkılmış meyvelerin suyu, taze demlenmiş bitki çayları da iyi gelmektedir.

Çorbaların üşütmeye iyi geldiği toplumda pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Özellikle limonlu tavuk suyu çorba kişiye direnç verir.

Üşütme Sırt Ağrısına Ne İyi Gelir

Üşütme ciğerleri etkilediğinden sırt ağrısına yol açabilir. Üşütme sırt ağrısına ne iyi gelir sorusunun yanıtı vücudun öncelikle dinlenmesinin sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra ılık suyla alınan duş ve mentollü masaj kremleri de faydalı olabilmektedir.

Üşütme Mide Bulantısına Ne İyi Gelir

Üşütme mide bulantısına ne iyi gelir diye merak edenler için sıraladık;

Nane limon kullanımı üşütme mide bulantısı için toplumda en fazla tercih edilen yöntemdir.

Bitki çaylarının içine bal eklemek de faydalıdır.

Yoğurt, karabiber, zencefil üşütme mide bulantısına iyi gelmektedir.

Üşütme Karın Ağrısına Ne İyi Gelir

Üşütme karın ağrısına ne iyi gelir diye merak edenler için sıraladık; elma, zencefil, muz, ballı, limonlu ve karabiberli ılık suyun yanı sıra bitki çayları da tercih edilebilir.

Bebeklerde Üşütme Belirtileri

Bebeklerde üşütme belirtileri genel olarak yetişkinlerle aynıdır.