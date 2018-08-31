UTC Cajamarca - Universidad San Martin maçı heyecanı

UTC Cajamarca ve Universidad San Martin, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:30. Ev sahibi UTC Cajamarca, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Universidad San Martin, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 279. İddaa'da UTC Cajamarca kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Universidad San Martin kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

UTC Cajamarca son hafta oynanan Comerciantes Unidos maçında 1-3 yenildi.

Universidad San Martin ise Sporting Cristal maçında 1-5 yenildi.

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