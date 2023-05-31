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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Utku isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

UTKU ADININ ANLAMI NEDİR?

Utku ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Utku adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Utku isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

UTKU İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Utku ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Üstünlük, zafer. Mutlu sonuç. Adı bilinen, tanınan.

UTKU ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Utku ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Utku adını koymak caizdir.

UTKU İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Utku ismini kullanan 19.053 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Utku ismini kullanan 4.106 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Utku ismini kullanan 1.961 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Utku ismini kullanan 1.691 kişi bulunmaktadır.

UTKU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Utku adındakilerin sanatsal yetenekleri azımsanmayacak derecede iyidir. Önsezileri oldukça kuvvetlidir. Yapacakları iş pür dikkat odaklanırlar. Motivasyonları olağan üstüdür. Yok sayılmayı sevmezler. Bu yüzden yok sayılmayacak ve hafife alınamayacak insanlardır. Ancak kaygı ve tereddüt içinde sinirlenmeye ve şiddet göstermeye meyilli kişilerdir.

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