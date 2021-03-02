Utku Yuvakıran: Atiba'nın heykeli dikilsin

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından konuşan galibiyet golünün sahibi Atiba, "Performansımızdan ötürü mutluyum. Kontrol bizdeydi. 3 puan için geldik, zor olacağını biliyorduk. Savaştık. Futbol oynadık. Karakter gösterdik. İyi savunma yaptık. Fazla şans vermedik. Gol yemedik. Gol yememeye devam ediyoruz. 3 puanla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Atiba o sırada röportaj alanına gelen Utku için ise "Çok iyi bir insan Utku. Takım için önemli bir futbolcu. Bugünkü şansını iyi değerlendirdi. İyi kurtarışlar yaptı. Bizi oyunda tuttu. Kalecilerimizden bunu bekliyoruz." dedi.

"HEYKELİ DİKİLMELİ"

Kaleci Utku Yuvakıran ise Atiba için "Heykelinin dikilmesi lazım bence" derken maç için şunları söyledi:

"Zor şartlarda oynadık. Zor maçtı. Atiba'nın golüyle kazandığımız için mutluyum. Hepimiz buraya galibiyet için geliyor. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bizim oyunumuza göre sahanın biraz güzel olması lazım, zemin zordu. 1-0 olsun bizim olsun derler, öyle oldu."