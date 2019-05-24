Caner Aktan'ın haberine göre olay 24 Ekim 2018 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Samet Y. tartıştığı üvey annesi Gürcistan uyruklu 32 yaşındaki Nana Gokhidze'nin boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ‘Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçlamasıyla yargılanan Samet Y. "Olay günü, Nana'nın yurt dışına gideceğini biliyordum. Olayın olduğu gün işten çıkarıldım. Zaman geçirmek için göl kenarına gittim. Üzerimde o anda bıçak yoktu. Orada gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen baba Erdoğan Y. ise, "8 Ağustos 2016 tarihinde Nana ile resmi olarak evlendim. Çocuğumuz da oldu. Oğlum Samet, üst katta boşandığım eşim ile birlikte yaşıyordu. Ben de Nana ile birlikte alt katta yaşardım. Samet ile Nana kavga eder ancak 1-2 gün sonra barışırdı. Oğlum Samet'in eşimi birkaç kez dövmüşlüğü vardır. Eşim benim rızamla Bulgaristan'a gidecekti. Eşim eşyalarını toplamak için içeri girdi. Dışarı çıkacağı sırada ise düştü. Samet, arkasından yumruk vuruyordu. Ben düştükten sonra oğlumun yumruk vurduğunu gördüm. Bilerek öldürmüşse cezasını çeksin. Bilerek yapmadıysa tedavi edilmesini istiyorum" dedi.



'KANLI BIÇAKLA TAKSİYE BİNDİ' İDDİASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen taksi şoförlüğü yapan Mustafa K., "Şahsı arabama aldım. Elinde bıçak vardı. Bıçakta da kan vardı. Şahıs üvey annesini bıçakladığını söyledi. Maşukiye'de indi. İndikten sonra başka bir araca bindi. Ben de karakola gittim. Olayı polis memurlarına anlattım" dedi.



MAHKEMEDEN EV HAPSİ İSTEDİ

Duruşmanın sonunda sanık Samet Y., denetimli serbestlik ya da ev hapsi talep etti. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına, canavarca hisle veya eziyet çektirerek somut suç şüphesinin varlığı nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.



