Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üvey annesini boğazını keserek öldürdü, mahkemeden ev hapsi istedi

Kocaeli'de Gürcistan uyruklu üvey annesini boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen Samet Y., mahkemeden ev hapsi talep etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen baba Erdoğan Y. "Bilerek öldürmüşse cezasını çeksin. Bilerek yapmadıysa tedavi edilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti talebi reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kocaeli

Caner Aktan'ın haberine göre olay 24 Ekim 2018 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Samet Y. tartıştığı üvey annesi Gürcistan uyruklu 32 yaşındaki Nana Gokhidze'nin boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ‘Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçlamasıyla yargılanan Samet Y. "Olay günü, Nana'nın yurt dışına gideceğini biliyordum. Olayın olduğu gün işten çıkarıldım. Zaman geçirmek için göl kenarına gittim. Üzerimde o anda bıçak yoktu. Orada gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



"ÖLDÜRMÜŞSE CEZASINI ÇEKSİN"

Duruşmada tanık olarak dinlenen baba Erdoğan Y. ise, "8 Ağustos 2016 tarihinde Nana ile resmi olarak evlendim. Çocuğumuz da oldu. Oğlum Samet, üst katta boşandığım eşim ile birlikte yaşıyordu. Ben de Nana ile birlikte alt katta yaşardım. Samet ile Nana kavga eder ancak 1-2 gün sonra barışırdı. Oğlum Samet'in eşimi birkaç kez dövmüşlüğü vardır. Eşim benim rızamla Bulgaristan'a gidecekti. Eşim eşyalarını toplamak için içeri girdi. Dışarı çıkacağı sırada ise düştü. Samet, arkasından yumruk vuruyordu. Ben düştükten sonra oğlumun yumruk vurduğunu gördüm. Bilerek öldürmüşse cezasını çeksin. Bilerek yapmadıysa tedavi edilmesini istiyorum" dedi.

'KANLI BIÇAKLA TAKSİYE BİNDİ' İDDİASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen taksi şoförlüğü yapan Mustafa K., "Şahsı arabama aldım. Elinde bıçak vardı. Bıçakta da kan vardı. Şahıs üvey annesini bıçakladığını söyledi. Maşukiye'de indi. İndikten sonra başka bir araca bindi. Ben de karakola gittim. Olayı polis memurlarına anlattım" dedi.

MAHKEMEDEN EV HAPSİ İSTEDİ

Duruşmanın sonunda sanık Samet Y., denetimli serbestlik ya da ev hapsi talep etti. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına, canavarca hisle veya eziyet çektirerek somut suç şüphesinin varlığı nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asansör kazası davasındaki ceza ve beraatlere onama
GÜNDEMAsansör faciasında cezalar onandı
Kapaklar iyice açıldı, saniyede 3 bin 330 metreküp su tahliyesi başladı
GÜNDEMBelediye uyarıyor: Bölgeden uzak durun
Müge Anlı'da aranan Ecrin olayında son dakika! Ecrin'in fotoğrafları ortaya çıktı! Ecrin son durum ne oldu?
GÜNDEMEcrin'in fotoğrafları kan dondurdu!
KPSS ne zaman 2019! ÖSYM KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılır?
GÜNDEMKPSS ne zaman 2019
Theresa May kimdir? Theresa May neden istifa etti?
GÜNDEMTheresa May kimdir?
Bu halde kurtarılmayı beklediler!
GÜNDEMBu halde kurtarılmayı beklediler!
Son dakika bunun adı: Vahşet! 12 kişi saldırmış! Öldürülen taraftarın görüntüleri çıktı
GÜNDEMÖldürülen taraftarın görüntüleri çıktı
Kendisini doğa gezgini olarak tanıtmış!
GÜNDEMKendisini doğa gezgini olarak tanıtmış!
e Okul 2019 giriş: VBS Yazılı ve sözlü sınav sonuç sayfası! e Okul ne zaman kapanacak?
GÜNDEMe-okul giriş nasıl yapılır?
YKS giriş yerleri 2019 açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama ekranı! YKS ne zaman?
GÜNDEMYKS giriş yerleri 2019 açıklandı mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X