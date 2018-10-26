SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
üvey baba
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Üvey babasını öldürdü, "Çocuklarıma da aynısını yapar diye korktum" dedi

Üvey babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kocaeli'de 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Şerife A. üvey babasını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan kadın ifadesinde 13 yaşından itibaren 3 yıl boyunca üvey babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyerek "Çocuklarıma da aynısını yapar diye korktum" dedi.

26.10.2018 - 17:58 | Güncelleme:

Caner Aktan'ın haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Şerife A., 15 Ekim'de üvey babası Yaşar Yanık'ı 4 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Yaşar Yanık kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Gölcük Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife A. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YIL ÖNCE MAHKEMELİK OLMUŞLAR

Genç kadın ifadesinde 13 yaşından itibaren 3 yıl boyunca üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü. 2003 yılında şikayeti üzerine üvey baba Yaşar Yanık hakkında dava açıldı. 3 yıl süren davada Yanık beraat etti.

BOŞANDIKTAN SONRA GERİ DÖNDÜ

Bu arada 2006 yılında evlenip Kastamonu'ya yerleşen Şerife A.'nın 3 çocuğu oldu. Bir süre önce eşinden boşanan genç kadın tekrar Kocaeli'ye döndü. Üvey babasıyla aynı mahallede yaşamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Şerife A., sık sık karşılaştığı üvey babası Yaşar Yanık'a "Çocuklarımdan uzak dur" şeklinde uyarılarda bulunuyordu.

"ÇOCUKLARIMA DA AYNISINI YAPAR DİYE KORKTUM"

15 Ekim'de sokak ortasında üvey babasını bıçaklayarak öldüren Şerife A. emniyetteki ifadesinde "Artık çocuklarım vardı. En büyük kızım 12 yaşında. Çocuklarıma da aynısı yapar diye korktum" dedi.

"YILLAR GEÇSE DE TRAVMANIN ETKİSİ TEKRAR CANLANABİLİR"

Cinsel travma yaşayan kişilerde korku, öfke, kaygı, endişe gibi duyguların çok yoğun yaşandığını ve yıllar geçse de zihinde tekrar canlanabileceğini belirten psikiyatrist Öyküm Bilge Fındık, "Cinsel travma yaşayan kişinin, bu kaygılarla ve travmayla başedebilmesi için sosyal destek sistemlerinin yeterli olması, suçlunun ceza alması, adaletin sağlanması, kişinin kendisini yalnız hissetmemesi gerekir. Bunlar olduğunda kişi travmayla çok daha kolay başa çıkabilir. Ancak kişi kendini güvensiz ve yalnız hissederse bu, travmayla başa çıkmayı zorlaştıran bir şeydir. Özellikle cinsel travma yaşayan kadınlarda anne olduktan sonra çocuklarını korumakla ilgili de yoğun kaygılar olur. Aynı şey onların da başına gelir mi acaba, kendi çocuğumu koruyabilir miyim acaba gibi düşünceleri yoğun bir şekilde hissedebilirler" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 20
  • Misafir 8 dakika önce
    evet kesinlikle çocuklarından ayrılmamalı
  • Misafir 1 saat önce
    Devletin yapması gerekeni, kadıncağız yapmış!! Birde hapiste mi yatıracaklar yani!!! Yazık...
  • Misafir 5 saat önce
    Daha once davalari var olduguna gore, kadin hakli. Hic ceza verilmemeli
Tüm yorumları göster(20)
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X