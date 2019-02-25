Dehşete düşüren ayrıntılar...

İlçe merkezindeki ilkokulda 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli G.K., üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darbedildiğini, banyoya kilitlendiğini ve yine üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlattı.

POLİSE HABER VERDİLER

G.K.'nin öğretmenlerinin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis tarafından gözaltına alınan H.H., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



