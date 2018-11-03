Trafik uygulamasını görünce...

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Uyanık sürücülerin taktikleri drone görüntülerine yansıdı

Bodrum’da emniyet kemeri takmayan sürücüler trafik uygulamasını 100 metre öteden görünce emniyet kemerlerini taktı ama cezadan kaçamadı. Havadan drone çekilen emniyet kemeri takmayan sürücüler kemer taktıklarını söyleyerek itiraz edince havadan çekilmiş fotoğraflar ile kanıtlandı.

03.11.2018 - 16:21 | Güncelleme: İHA

Yeni trafik cezaları uygulamaya girmesiyle birlikte Bodrum’da da denetimler sıklaştı. Havadan drone ile çekim yapan trafik polisleri emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazdı. Birçok sürücü cezalara itiraz ederek 'emniyet kemerim takılıydı' dedi. Bunun üzerine görüntüleri izleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı.

TRAFİK UYGULAMASINI GÖREN EMNİYET KEMERİNE SARILDI

İHA'nın haberine göre, uzaktan uygulamayı gören bazı sürücüler emniyet kemerlerini takarak uygulamadan geçeceklerini sandı. Uyanık sürücülerin görüntülerini çeken drone sayesinde hatalı solama, cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, makas atma dan bir çok sürücü ceza yedi. Trafik uygulamasını 100 metre öteden gören bazı sürücüler emniyet kemerini takarak trafik polislerini kandırmak istedi. Drone sayesinden sürücülerin polisleri görüp emniyet kemeri taktığı ortaya çıktı.



PİŞKİN SÜRÜCÜ KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

Uygulama esnasından bir sürücünün cep telefonu ile konuştuğu tespit edilince trafik polislerince durduruldu. Cep telefonu ile konuşmaya devam eden sürücü trafik polisinin uyarmasına rağmen konuşmasına devam etti. 5 dakika boyunca telefonla konuşmaya devam eden sürücü daha sonra 'niye beni durdurdunuz' diyerek tepki gösterdi. Polisler ise trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın yasak olduğunu söyleyerek cezai işlem uyguladı.

 

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