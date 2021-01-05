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Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümde neler oldu? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Andreas’ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah'ın, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi’ne yürüdüğü Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümde neler oldu? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümde neler oldu? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümde Hasan Sabbah'ın ittifak kurduğu Markus, kaos çıkarıp Haçlı orduları için uygun ortam hazırlamak için Selçuklu topraklarına geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faysal’ın kafilesini durdurup Rüstem’i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem’i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem’i saraya getirmeyi başarmıştı. Arslantaş, Rüstem’i nasıl yakalamıştır? Rüstem’in Şelemzar’dan çıkarmayı başardığı Sırlar Kitabı’nı ele geçirebilmiş midir? Altın kervanıyla Rüstem’i kaçıran Faysal’ın Batıni olduğu ortaya çıkacak mıdır?

Öte yandan Terken’in Nizamülmülk’ü ve Seferiye’yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken’e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk’ün ilacına zehri karıştıran Esma’nın cesetleriydi bunlar. Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır? Elçin’i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Andreas’ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi’ne yürüyecektir. Bizans’la arasında bir denge unsuru olan Kuvel Kalesi’ni topraklarına katacak mıdır? Bizans ile nasıl bir antlaşmaya varacaktır? Kuvel’den dönüş yolunda Melikşah’ı bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Andreas’ın gözden çıkarıldığını anladıktan sonra Markus’la ittifak kuran Sabbah’ın yeni planı ne olacaktır? Kaos çıkarıp Haçlı orduları için uygun ortam hazırlamak için Selçuklu topraklarına gelen Markus’un ilk icraatı ne olacaktır?

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