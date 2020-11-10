Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını ve siyasi olaylarını ele alan Uyanış: Büyük Selçuklu 7. bölüm dün akşam ekrandaydı. Sencer'in yaralanması üzerine herkesin Sencer için seferber olduğu Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölümde neler oldu? Dün akşam yayınlanan son bölümden beri dizinin takipçileri haftaya neler olacağını merak etmeye başladı. Uyanış: Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah’a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram’ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos’un tuzağına düşmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?

Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken’in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah’ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı. Elçin’in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir?

Elçin’in asıl niyetini ifşa edip Melikşah’tan takdir bekleyen Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Bu sırada Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?

Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer’in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah’a açıklayacak mıdır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizinin yeni bölümü takipçileri tarafından merak ediliyor ancak Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.