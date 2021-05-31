Fenomen dizi Uyanış Büyük Selçuklu'nun ne zaman final yapacağı ile ilgili araştırmalar iyice arttı. İşte konuyla ilgili son bilgiler...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin final mi yapıyor merak konusu olmuştu. Sevilen dizi bu akşam 34. bölümüyle ekranlara geliyor.

Tarihi dizi bu akşam sezon finali yapacak ve Eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlara dönecek.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. BÖLÜM ÖZETİ

"Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?

Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir? Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir. Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır."