        Haberler Dünya Uydu görüntüleri İran'ın balistik füze tesislerindeki hasarı gösteriyor | Dış Haberler

        Uydu görüntüleri İran'ın balistik füze tesislerindeki hasarı gösteriyor

        ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar 5. gününde sürerken, ABD ordusunun İran'ın balistik füze tesislerine verdiği hasar uydu görüntülerine yansıdı.

        Giriş: 04.03.2026 - 10:13
        Uydu görüntüleri İran'ın tesislerindeki hasarı gösteriyor

        ABD ve İsrail cumartesi günü İran'a ortak saldırı başlattığından beri, İran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek Başkan Trump'ın en önemli hedefi haline geldi.

        Modern bir hava kuvvetine sahip olmayan İran, uzun süredir sınırları dışına güç yaymak ve tehdit unsuruna dönüşmek için balistik füzelere güveniyor. En yetenekli balistik füzesi, 1900 km'den fazla mesafedeki hedefleri vurabilen Shahab-3. Bu füzelerin çoğunun ve bunları üreten tesislerin yeraltında olduğu düşünülüyor.

        New York Times'ın uydu görüntülerinden derlediği haberine göre Pentagon 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı son hava harekâtından bu yana bu tesislerin birçoğunu vurdu.

        ABD Merkez Komutanlığı, B-2 hayalet bombardıman uçaklarını kullanarak 1 tonluk delici bombalarla "sağlamlaştırılmış balistik füze tesislerini" vurduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, bu tesislerin yeraltında olması nedeniyle bu tür özel silahların gerekli olduğunu belirtti.

        Bu bombalar "BLU-109" adı verilen, patlamadan önce kaya veya betonarmeyi delmek için tasarlanmış kalın gövdeli bir savaş başlığına sahip. Görev için gereken isabet oranına bağlı olarak GPS veya lazer güdüm kiti ile de donatılıyor.

        Geçen haziran ayında ABD'nin saldırdığı Fordo ve Natanz'daki derinlere gömülü iki nükleer tesis için B-2 hayalet bombardıman uçakları tarafından atılabilen özel 30 tonluk delici bombalar kullanılmıştı. Bu saldırı dalgasında ise tesislerin yeryüzüne daha yakın olduğu düşünüldüğünden dolayı 1 yonluk bombalar kullanıldı. ABD ordusu bu sayede daha çok bombayı taşıyabilme kapasitesine erişti.

        Başkent Tahran'ın hemen dışındaki Garmdareh'deki bir füze tesisinde, uydu görüntüleri 28 Şubat'tan bu yana en az dokuz binanın iki ayrı saldırıda vurulduğunu gösteriyor.

        Geçen yıl vurulan füze tesisleri yeniden hedef oldu

        Geçen Haziran ayında İsfahan nükleer kompleksi cruise füzeleriyle yoğun bir şekilde bombalandı, ancak şu ana kadar ABD ve İsrail'in dört gün süren bombardımanında bu tesis zarar görmedi.

        Şehir yakınlarındaki füze tesisleri, haziran ayında ABD ve İsrail'in saldırılarından sonra yeniden inşa edilenler de dahil olmak üzere hedef alındı.

        Haziran ayında ABD'nin saldırısının ardından yeniden inşa edilen İsfahan'daki balistik füze tesisinin son uydu görüntülerinde, tesisin 28 Şubat'tan bu yana ciddi hasar gördüğü görülüyor.

