Uyku eğitimi nedir?

Uyku eğitimi son zamanlarda anne ve babaların sık duyduğu bir kavramdır.Bu eğitim amacı, bebeklere sallanmadan, emmeden, kucakta taşınmadan veya benzeri destekler olmadan kendi kendilerine nasıl uyuyabileceklerini öğretmektir. Uyku eğitiminin temel mantığı, kendi kendine uyumanın öğrenilebilen bir beceri olduğudur ve bu beceriyi anne-babalar bebeklerine erken dönemde öğretebilirler.

Uyku eğitimi nasıl verilir, ne zaman verilmeli, nasıl olmalı?

İlk üç ay: Öncelikle, bebeğiniz yeni doğduysa daha gerçekçi beklentileriniz olması gerekir. Daha ilk aydan düzenli bir uykuyu beklenmemelisiniz. Yeni doğmuş bir bebeğe uyku programı veya eğitimi empoze etmeye çalışılmamalıdır. Bebeğiniz 3 aylık olana kadar günlük 17-18 saat uyku süresi vardır. Bunun için gündüz vakitleri bebeğinizle oynamalı, konuşmalısınız, gece ise ışıkları iyice azaltıp ilgisini çekebilecek dış uyaranlardan ve sesten uzak ortam oluşturmalısınız.



Yaklaşık 6 hafta sonra düzenli bir uyuma rutini kurabilirsiniz. Örneğin, onu her gece yatmadan yıkayabilir, kitap okuyabilir veya onu yatağa koymadan önce besleyebilirsiniz.



4 ila 6 ay: Bu dönemde bebeğinizin kendi odasında tek başına uyumaya alışmış olması gerekir. Bebeğiniz bu alışkanlığı edinemezse 4-5 yaşına kadar sizinle aynı odayı paylaşmak isteyebilir. Bu nedenle tok, susamamış ve altı temiz bir bebeğin her ağlamasına müdahale etmek doğru değildir. Bebek, uykusu açıldığında her zaman kucağa alınmayacağını bilmeli ve tek başına tekrar uykuya dalması gerektiğini öğrenmelidir.



9-12 ay: Bu döneminde yatağına konar konmaz ağlama krizine giren ve gece boyunca da ara ara şiddetle ağlayarak annesini yanında isteyen bebeklerle sık karşılaşılır. Bebeklerin gece boyunca sık uyanmaları ve tek başına yatmakta zorlanmaları genellikle 9. ve 12. aylar arasında en üst seviyelere çıkar. Bu dönemde bebekler genellikle terk edilme korkusu yaşar ve daima ilgi görmek ister. Gittikçe bilinçlendiğinden daha fazla rüya gören bebek, bu rüyalar nedeni ile derin uykuya dalmakta zorlanır. Bu dönemde genellikle diş çıkaran bebek, ağrıları nedeni ile de gece huzursuz olabilir.