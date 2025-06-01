Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı? Akşam rutininizi iyileştirerek uykusuzluğu yenin!

ZİHNİ BOŞALTMAK: GÜNLÜK TUTMA VE MİNNET UYGULAMALARI

Gün boyu biriken düşünceler ve stres, gece yatağa yattığınızda kendini göstermeye başlar. Zihni meşgul eden bu düşüncelerle baş etmenin en etkili yollarından biri, kısa bir günlük yazmak ya da minnettarlık listesi oluşturmaktır. Bu pratikler, zihni olumlu düşüncelerle meşgul eder ve endişe seviyesini azaltır. Böylece uykuya daha kolay dalarsınız.