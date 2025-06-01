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        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı? Akşam rutininizi iyileştirerek uykusuzluğu yenin!

        Modern yaşam temposu, ekran ışıkları ve bitmek bilmeyen iş listeleri, kaliteli uyku almayı giderek daha zor hale getiriyor. Oysa uykusuzluk sadece ertesi günkü performansınızı değil, uzun vadede sağlığınızı da tehdit ediyor. Uyku hijyenini artırmak ve uykusuzlukla baş etmek için akşam rutininizi gözden geçirmek şart. İşte uyku öncesi alışkanlıklarınızı iyileştirerek daha kaliteli bir gece uykusuna kavuşmanın yolları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 01.06.2025 - 08:30
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        Uykusuzluk, sadece göz altı morlukları ya da sabah yorgunluğu demek değil. Zihinsel netlikten bağışıklık sistemine kadar birçok alanı etkileyen bu sorun, çoğu zaman akşam saatlerinde yaptığımız küçük hatalardan kaynaklanıyor. Peki uyku öncesi alışkanlıklarınızı değiştirerek uykusuzluğu yenmeniz mümkün mü?

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        UYKU ÖNCESİ RUTİN NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

        Uyku öncesi rutin, zihni ve bedeni uykuya hazırlayan alışkanlıklar bütünüdür. Bu rutin, beyninize “artık dinlenme zamanı” sinyali verir ve sirkadiyen ritmin düzenlenmesine yardımcı olur.

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        Akşam saatlerinde aynı davranışları tekrarlamak, tıpkı çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de uykuya geçişi kolaylaştırır. Düzenli bir akşam rutini, uykuya dalış süresini kısaltır ve gece boyunca daha az uyanmanızı sağlar.

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        KAFEİN VE AĞIR YEMEKLER UYKU DÜZENİNİ BOZABİLİR

        Akşam saatlerinde tüketilen kafeinli içecekler ya da ağır yemekler sindirim sistemini meşgul ederek uykuya geçişi zorlaştırabilir. Özellikle kahve, çay, çikolata ve enerji içecekleri yatmadan 5-6 saat önce bırakılmalıdır.

        5

        Gece geç saatte yenen yağlı veya baharatlı yemekler ise mide asidini artırabilir, reflüye neden olabilir. Hafif ve dengeli bir akşam yemeği, daha rahat bir uyku sağlar.

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        BEDENSEL RAHATLAMA: YOGA, NEFES EGZERSİZLERİ VE ILIK DUŞ

        Vücudu uykuya hazırlamanın bir diğer etkili yolu ise bedensel rahatlamayı sağlamaktır. Ilık bir duş almak, vücut sıcaklığını düşürerek uykuya geçişi kolaylaştırır. Ayrıca 5-10 dakikalık basit yoga hareketleri ya da nefes egzersizleri sinir sistemini yatıştırır. Özellikle “4-7-8” nefes tekniği, anksiyeteyi azaltarak daha derin bir uykuya yardımcı olabilir.

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        ZİHNİ BOŞALTMAK: GÜNLÜK TUTMA VE MİNNET UYGULAMALARI

        Gün boyu biriken düşünceler ve stres, gece yatağa yattığınızda kendini göstermeye başlar. Zihni meşgul eden bu düşüncelerle baş etmenin en etkili yollarından biri, kısa bir günlük yazmak ya da minnettarlık listesi oluşturmaktır. Bu pratikler, zihni olumlu düşüncelerle meşgul eder ve endişe seviyesini azaltır. Böylece uykuya daha kolay dalarsınız.

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        UYKU ORTAMINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

        Fiziksel ortam da uyku kalitesini etkiler. Oda sıcaklığı ideal olarak 18-20°C arasında olmalı, ortam sessiz ve karanlık tutulmalıdır. Kaliteli bir yatak, uygun yastık seçimi ve blackout perdeler, derin uykuyu destekler. Ayrıca cep telefonunu yataktan uzak bir yerde şarj etmek, hem radyasyon hem de bildirim kaynaklı bölünmeleri önler.

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        UYKU GÜNLÜĞÜ TUTMAK DAVRANIŞSAL FARKINDALIK YARATIR

        Her gece ne zaman yattığınızı, ne zaman uyandığınızı ve o gün neler yaptığınızı not almak, uykusuzlukla mücadelede bilinç kazandırır. Uyku günlüğü, uyku problemlerinin kaynağını bulmanıza yardımcı olur. Ayrıca bir uzmana danışıldığında tanı ve tedavi sürecine ışık tutabilir.

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        DÜZENLİLİK VE SABIR: ETKİLİ SONUÇLAR ZAMANLA GELİR

        Alışkanlıklar bir gecede değişmez. Uykuya yönelik yeni rutinler oluştururken sabırlı olmak gerekir. Birkaç gün sonuç alamadığınızda bırakmak yerine, istikrarlı şekilde devam etmek uyku kalitesinde uzun vadeli artış sağlar. Uyku öncesi alışkanlıkları bir tür “uyku ritüeli” olarak görmek ve buna bir önem atfetmek motivasyonu artırabilir.

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