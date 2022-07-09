Uykuda epilepsi nöbeti belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, nöbetler halinde kendini gösteren bir hastalıktır. Kronik bir hastalık da olan epilepsi nörolojik hastalıklar arasında yer alır. Beyinde yer alan bu nöronların kontrolsüz ve beklenmedi şekilde boşalmaları sonucunda meydana gelen ataklar ile kişilerde kasılmalar, duyusal ve bilinçsel değişimler meydana gelir. Epilepsi ataklarının kişilerin en savunmasız olduğu uyku anında da meydana geldiği görülür. Bu yüzden sizler için hazırladığımız yazımızda uykuda epilepsi nöbeti hakkında merak edilen her şeyi bir araya getirdik.

Uykuda Epilepsi Nöbeti

Uykuda sara nöbeti olur mu sorusu, epilepsi nöbetleri geçirenlerin en çok sorduğu soruların başına gelir. Beyinde yer alan bu nöronların kontrolsüz ve beklenmedi şekilde boşalmaları sonucunda meydana gelen ataklar ile kişilerde kasılmalar, duyusal ve bilinçsel değişimler epilepsi atakları olarak tanımlanır. Uykuda epilepsi nöbeti meydana geldiğinde de kişiler uykudan uyanır ve uykusuz kalır. Gece epilepsi nöbetinden dolayı kişiler gün içerisinde ise uykusuz ve halsiz hisseder. Eğer kişiler uykuda epilepsi nöbeti geçirdiklerini anlayamıyorlarsa gün içindeki yorgun ve bitkin halleri bunu anlamalarına yardımcı olacaktır.

Uykuda Epilepsi Nöbeti Neden Olur?

Uykuda epilepsi nöbeti geçirmek doğal bir durumdur. Epilepsi ve uyku arasında bulunan ilişkiden kaynaklanır. Beyinde bulunan elektriksel yükler uyku sırasında harekete geçer bu da epilepsi nöbetine sebebiyet verir. Bazı kişilerde epilepsi nöbetlerinin sadece uyku aralığında gerçekleştiği de bilinmektedir.

Uykuda Sara Nöbeti Belirtileri

Uykuda sara nöbeti geçirilip geçirilmediği çoğu zaman kişilerin fark edemediği ve uyku düzensizliği olarak adlandırdığı bir durum olabilir. İşte uykuda sara nöbeti belirtileri:

Uykudan ani bir şekilde uyanma

Uykudan uyandıktan sonra yeniden uykuya dalmakta zorluk çekme

Uyanamama

Güç içerisinde kendini sürekli uykusuz ve yorgun hissetme

Uykusuzluğa bağlı gerginlik ve stres

Dikkat eksikliği ve algı bozukluğu

Hızlı göz hareketleri

Uykuda Epilepsi Nöbeti Tedavisi

Kişilerin hayatlarını olumsuz etkileyen epilepsi nöbetleri gün içinde de uykuda da meydana gelse olumsuz sonuçlarla kendini gösterir ve kişinin gün içinde hayatına normal bir şekilde devam etmesine engeldir. Ancak epilepsi nöbetinin tamamen ortadan kalkması mümkün değildir. Bu yüzden uygulanan tedavi yöntemleri nöbetlerinin durmasına yönelik gerçekleştirilir. Epilepsi nöbetleri için kullanılan tedaviler ise ilaç tedavileridir. Bu ilaç tedavisini kişiler düzenli bir şekilde kullanmalıdır. Eğer doğru ilaçlar ve doğru dozlarda aksatılmadan ilaçların kullanımı yapılırsa nöbetlerde kesilme ve azalma meydana gelir. Uykuda gerçekleşen epilepsi nöbetlerinin tedavisinde de ilaçlara başvurulur. Ancak ileri boyuttaki epilepsi nöbetlerinde cerrahi yöntemlere başvurulabilir.

Uykuda Sara Epilepsi Nöbeti Öldürür Mü?

Uykuda meydana gelen sara nöbetinin kişinin ölümüne yol açıp açmadığı merak edilen konulardan biridir. Epilepsi hastalarının büyük çoğunluğu erken ölüm riski içerisindedir. Jeneralize tonik – klonik ve fokal nöbetler epilepsi hastalarının ölüm nedeni olarak bildirilir. Uykuda geçirilen sara nöbetlerinde kişilerin savunmasız ve genel olarak tek başlarına olmasından dolayı müdahale edilme şansı az olacağından ölüm riski bulunabilir.