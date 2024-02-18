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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' Atlas 1948’de

        'Uykusuz Bir Rüya, Salim' Atlas 1948’de

        Berkay Ateş'in kaleme aldığı ve oynadığı, Tiyatro D22'nin yeni oyunu 'Uykusuz Bir Rüya, Salim' 20 Şubat'ta Ankara Bilkent Sahne AST'de, 1 Mart'ta ise Atlas 1948'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 00:33 Güncelleme: 18.02.2024 - 00:33
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        'Uykusuz Bir Rüya, Salim' Atlas 1948'de
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        Kurulduğu günden bu yana sahnelediği yerli ve yabancı oyunlarla toplumsal meselelere değinen ve bu sene 10’uncu yılını kutlayan Tiyatro D22’nin yeni oyunu “Uykusuz Bir Rüya, Salim” 20 Şubat’ta Ankaralı izleyicilerle Bilkent Sahne AST salonunda buluşacak.

        1 Mart’ta ise Beyoğlu Atlas 1948’de sahnelenecek oyunun rejisini Yiğit Sertdemir, yazarlığını bir önceki oyunu “Hakikat Elbet Bir Gün” ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü alan Berkay Ateş üstleniyor. Memleketi Adana’dan akrabalarının yanına İstanbul’a gelen Salim’in hikayesi Ateş’in tek kişilik performansıyla sahneye aktarılıyor.

        Oyunun Konusu:

        Salim; Adana’da ailesi ile yaşarken, İstanbul’a amcasının yanına gönderilir. Amcasının kebapçı dükkanında çalışırken, şahit oldukları onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Çocukluğundan bu yana en çok bildiği duygu olan çaresizlikle tekrar baş başa kalan Salim’e kaderi bir oyun daha oynamıştır. Salim de izleyiciye sorar: Keşke mi daha zordur kader mi?

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Uykusuz Bir Rüya, Salim
        #Berkay Ateş
        #Atlas 1948
        #tiyatro
        #Ankara Bilkent Sahne AST

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