Türk oyun geliştiricilerin çeşitli platformlarda ortaya koyduğu oyunlar önemli kitlelere ulaşıyor. Satışlarını büyük ölçüde ihracat olarak yapan sektör, geçen yıl 1 milyar 50 milyon dolar ile bu alandaki rekorunu geliştirdi.
Sektörün ortaya koyduğu başarılı ürünler, elde edilen olumlu ekonomik sonuçlar ve yakalanan dinamizm oyun geliştirmeye olan ilgiyi yukarı çekiyor.
Bu ilgi her yıl dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de çeşitli merkezlerde düzenlenen oyun maratonu Global Game Jam'e (GGJ) de yansıyor.
GGJ’nin Türkiye’deki en büyük merkezlerinden olan ODTÜ Teknokent ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, bu sene de GGJ ATOM ile geliştiricileri ağırlayacak.
İlki 2009'da gerçekleştirilen ve her yıl aynı tarihlerde dünyanın pek çok merkezinde tüm dünyayla eş zamanlı düzenlenen GGJ, 25-27 Ocak'ta gerçekleşecek. Uluslararası etkinliğin başından beri düzenlenen GGJ ATOM, zamanla etkinliğin en büyük merkezlerinden biri haline geldi.
OYUN TASARIMCILARI, GÖRSEL SANATÇILAR, MÜZİSYENLER...
GGJ ATOM kapsamında bir araya gelecek oyun geliştiriciler, Wyndham Otel’de tüm dünyadan geliştiriciler ile aynı anda yetenek ve bilgilerini sergileyecekler.
Türkiye’nin dört bir yanından 250 geliştiricinin bir araya geleceği GGJ ATOM’da, oyun tasarımcıları, programcılar, görsel sanatçılar, ses geliştiriciler ve müzisyenler 50’nin üzerinde oyun geliştirecek. 48 saat boyunca bir arada olacak geliştiriciler, ilk gün açıklanan global temaya göre oyun fikirleri düşünüp, ekipleriyle oyunlarını geliştirmeye başlayacaklar. Geliştiricilerin, GGJ’de oynanabilir bir oyun geliştirmelerinin yanı sıra, diğer geliştiricilerle çalışarak iletişim ve paylaşım becerisi kazanmaları amaçlanıyor.
2019 YENİ BAŞVURU REKORUYLA GELDİ
Global Game Jam, dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu olmakla birlikte, en büyük bilişim geliştirme etkinliklerinden biri olarak da her yıl rekorlar kırıyor.
Düzenlendiği ilk günden bu yana en kalabalık merkezlerden biri olan, son 4 yıldır Türkiye Bölge Organizatörü görevini üstlenen ve her geçen sene başvuru sayısının arttığı GGJ ATOM’a bu yıl da rekor başvuru yapıldı.
Başvuruları 8 Ocak'ta kapatan GGJ ATOM, 350'den fazla başvuruyla yeni bir rekora ulaştı.
Casual Monster, Gram Games ve TaleWorlds sponsorluğundaki GGJ ATOM'a, Narcade, UDO, Tiramisu ve Digitoy destek verecek.
Türkiye saati ile 25 Ocak Cuma 16.30’da açılışı yapılacak GGJ’de bu yılın teması açıklanacak. Geliştiricilerden açılış gününde ekiplerini kurmaları ve 27 Ocak Pazar günü saat 15.30’a kadar açıklanan tema üzerinden oyunlarını geliştirmeleri bekleniyor.
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