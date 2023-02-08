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Haberler Sağlık Uykusuzluk Baş Ağrısı Yapar mı? Uykusuzluk Baş Ağrısı ve Dönmesine Neden Olur mu?
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Uykusuzluk baş ağrısı yapar mı? Uykusuzluk baş ağrısı ve dönmesine neden olur mu?

Düzenli ve yeteri kadar alınan uyku insan sağlığı ve yaşam kalitesi açısından ciddi bir öneme sahiptir. Asıl ismi Insomnia olan uykusuzluk, kişinin uykuya uzun süre dalamama ya da uyku sırasında sıklıkla uyunma gibi yaşadığı sorunların genel adıdır.

Uykusuzluk Baş Ağrısı Yapar mı? Uykusuzluk Baş Ağrısı ve Dönmesine Neden Olur mu?
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Günümüzde şehir hayatından kaynaklı yaşanan stres nedeniyle pek çok kişi uykusuzluk sorununa sahiptir. Ayrıca psikolojik hastalıklar, düzensiz yaşam biçimi, kafeinli içecekler tüketmek gibi nedenlerle uykusuzuluk oluşabilir. Uykusuzluğun kendisi başlı başına bir problemken, uykusuzluk beraberinde oluşan yeni semptomlar da yaşamı iyice zorlaştırmaktadır. Uykusuzluk yaşayan pek çok insanın merak ettiği olası sorulardan biri uykusuzluk baş ağrısı yapar mı sorusudur. Uykusuzluk baş ağrısı yapmaktadır. Hatta baş ağrısı da uykusuzluğa neden olduğu için iki sorun birbirini tetikleyerek kısır döngü oluşturmaktadır. Merak edilen diğer konu da uykusuzluk baş dönmesi yapar mı sorusunun ta kendisidir. Uykusuzluk baş ağrısı gibi baş dönmesi de yapmaktadır.

Baş Ağrısı ve Uykusuzluğa Ne İyi Gelir?

Bu ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan uykusuzluktan şikayet eden pek çok kişi yaşadıkları sorun için çare arıyorlar. Bu kişilerin ortak merak ettikleri ise baş ağrısı ve uykusuzluğa ne iyi gelir sorusunun cevabıdır. Buna cevaben öncelikle uykusuzluk ve baş ağrısı kaynaklı uykusuzluk şeklinde ayrım yapmak gerekir. Öncelikli olarak uykusuzluğa nelerin iyi geldiğini sizler için sıraladık;

- Düzenli yaşam biçimi benimsemek

- Gün içinde kafein oranı yüksek içecekleri tüketmemek ya da azaltmak

- Uyku öncesinde yoğurt, süt, bitki çayı gibi rahatlatıcı içecek ve yiyecekler terih etmek. - Uyku öncesinde ağır yiyecekler tüketmemek

- Yüksek yastık kullanmak

- Uyku öncesinde odayı havalandırmak

Uykusuzluk Kaynaklı Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Uykusuzluk kaynaklı baş ağrısı nasıl geçer dediğimizde stres devreye girmektedir. Çünkü bu tip baş ağrılarının en baş nedeni strestir. Stresi azaltmaksa uykusuzluk kaynaklı baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olacaktır. Peki uykusuzluk kaynaklı baş ağrısı nasıl geçer? İşte detayları;

- Ilık duş almak

- Baş bölgesine masaj yapmak ve aromatik yağlar kullanmak

- Bol su içmek

- Meditasyon yapmak

- Bitki çayı tüketmek

- Nefes egzersizleri yapmak

- Sıcak ya da soğuk su torbasından faydalanmak

- Rahatlatıcı müzikler dinlemek

- Egzersiz yapmak

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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