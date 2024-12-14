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        Haberler Gündem Uyuşturucu bağımlısı zihinsel engelli kişiye cinsel saldırıda bulundu

        Uyuşturucu bağımlısı zihinsel engelli kişiye cinsel saldırıda bulundu

        21 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Doğan A., yüzde 70 zihinsel engelli B.B.'ye minibüste cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Mahalleli, şüpheliyi darp etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 21:42 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:42
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        Zihinsel engelliye cinsel saldırı!
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        Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 9 Aralık'ta, 5 gün önce yaşandı. Gazeteci Rojda Altıntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre bir minibüs, bir arazide park halindeyken, içeride yüzde 70 zihinsel engelli 18 yaşındaki B.B. ve onu minibüse getirdiği belirtilen 21 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Doğan A. bulunuyordu.

        MAHALLELİ MİNİBÜSE MÜDAHALEDE BULUNDU

        Minibüs çevresindeki hareketlilik, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Doğan A.’nın, yüzde 70 zihinsel engelli B.B.’yi kandırarak minibüse götürdüğü ve burada cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Durumdan şüphelenen mahalleli, minibüse müdahale etti.

        TÜM BULGULAR MERCEK ALTINA ALINDI

        Panikleyen şüpheli, minibüsü terk ederek olay yerinden kaçmaya çalışırken mahalle sakinleri tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, minibüs ve çevresinde detaylı bir inceleme yaptı. Alınan biyolojik svaplar, peçete, suç mahallinin izlerini açıkça ortaya koydu. Tüm bulgular incelemeye gönderildi. Şüpheli aranıyor.

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