Uyuşturucu bağımlısı zihinsel engelli kişiye cinsel saldırıda bulundu

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 9 Aralık'ta, 5 gün önce yaşandı. Gazeteci Rojda Altıntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre bir minibüs, bir arazide park halindeyken, içeride yüzde 70 zihinsel engelli 18 yaşındaki B.B. ve onu minibüse getirdiği belirtilen 21 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Doğan A. bulunuyordu.

MAHALLELİ MİNİBÜSE MÜDAHALEDE BULUNDU

Minibüs çevresindeki hareketlilik, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Doğan A.’nın, yüzde 70 zihinsel engelli B.B.’yi kandırarak minibüse götürdüğü ve burada cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Durumdan şüphelenen mahalleli, minibüse müdahale etti.