Uyuşturucu operasyonunda FETÖ yayınlarıyla yakalandılar

AA

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yayınlarıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin üst aramasında ve adreslerinde 1867 yeşil reçeteye tabi hap ve FETÖ'ye ait toplatma kararı bulunan 12 dergi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.