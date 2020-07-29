Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı - İSTANBUL

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Bahçelievler, Güngören ve Çekmeköy'de sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda Bahçelievler'de 240 gram bonzai, 60 gram kokain ve ruhsatsız tabanca, Güngören'de 1 kilo 22 gram kubar ile 5 bin lira, Çekmeköy'de 1 kilo 90 gram hint keneviri ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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