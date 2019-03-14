Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana Havalimanı'nında hassas burunlu narkotik köpeği 'Coco' ile rutin bir uygulama yaptı. Narkotik köpeği Coco, uçağa yüklenmek üzere olan bir valize tepki verdi. Valizi inceleyen ekipler, vakumlu poşetler içine konulan 1 kilo 100 gram değiştirilmiş esrar buldu.

"ADANA'YI GEZDİK, KEBAP YEDİK"

DHA'da yer alan habere göre valizin ise, 'Business Class' yolcusu olan Kaya O.'ya ait olduğu öğrenildi. Havalimanın 'CIP' bölümüne giden polisler, Kaya O. (51) ve arkadaşı Tugay T.'yi (58) gözaltına aldı. Şüpheliler ilk sorgusunda, "İstanbul'dan Adana'ya kebap yemeye geldik. Biz emekliyiz, kebap yedik, gezdik" dedi. Kaya O. ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.