Uyuşturucu tacirleri toplantıda yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia ediyen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişiyi uyuşturucu satışı yaptığı iddiası üzerine teknik takibe aldı.

Şüphelilerin Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde bir aya geldiğini tespit eden ekipler, bu noktaya operasyon düzenledi.