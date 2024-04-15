Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uyuşturucu tacirleri toplantıda yakalandı

        Uyuşturucu tacirleri toplantıda yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde bir araya gelen uyuşturucu tacirleri düzenlenen operasyonla yakalandı. İş yerinde narkotik polis köpeği ile yapılan aramalar sonucu bazı zulalara gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu tacirleri toplantıda yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia ediyen 3 kişi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişiyi uyuşturucu satışı yaptığı iddiası üzerine teknik takibe aldı.

        Şüphelilerin Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde bir aya geldiğini tespit eden ekipler, bu noktaya operasyon düzenledi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda işyeri sahibi A.A. ile C.M. ve M.A. ekipler tarafından yakalandı.

        İşyerinde narkotik polis köpeği ile yapılan aramalar sonucu bazı zulalara gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve kokain ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uyuşturucu
        #Bursa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu